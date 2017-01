Pochi ritocchi per ampliare la rosa e rendere più profondo l’organico, questo il diktat del tecnico rossoblù Roberto Donadoni. Il Bologna, in attesa di definire gli ultimi dettagli per l’acquisto di Alessio Cerci dall’Atletico Madrid, segue così il centrale Josuè Sa del Vitoria Guimaraes per completare la difesa.