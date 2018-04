Napoli- Verdi: un tweet riaccende la trattativa. Nuovo assalto in estate?

Il calciomercato non va mai in vacanza, a volte basta poco per accendere i fari su una trattativa e nell’era dei social, anche dalle pagine personali dei protagonisti possono arrivare segnali importanti. E’ il caso di Simone Verdi, un tweet dopo Juve-Napoli in cui si complimentava per la vittoria con gli uomini di Sarri ha rilanciato la possibilità di vedere l’esterno del Bologna in azzurro, una porta che sembra riaperta dopo il “no” detto a gennaio, ma solo per portare a termine la stagione con il Bologna, tant’è che lo stesso calciatore ha detto “a giugno potrà succedere di tutto”.

INTER IN AGGUATO- Secondo alcuni, dietro il “no” proferito a Sarri in persona c’era la possibilità di vestirsi di nerazzurro. Con l’Inter Verdi avrebbe forse qualche chance in più di giocare titolare rispetto al Napoli in cui dovrebbe scalare le rigide gerarchie del tecnico toscano. Il club guidato da Spalletti lo seguiva già dall’estate scorsa e c’è da giurare che proverà anche in questa sessione a portarlo a Milano, così come tante altri top club.

Il tweet è sembrato una mano tesa verso la “riappacificazione” con il popolo azzurro, ma nel calciomercato che èalle porte non c’è mai nulla di scontato.