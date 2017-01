Cagliari, accordo con il Novara per Faragò. Miangue sempre più vicino mentre prosegue lo sprint per Bisoli

Il Cagliari è protagonista della giornata di trattative. Il presidente Giulini è vicino a mettere le mani su Faragò del Novara per sostituire Munari. I sardi hanno superato l’Udinese nella corsa al centrocampista e ieri hanno trovato l’accordo col Novara per tre milioni, a breve è attesa la fumata bianca col giocatore. Vicina la chiusura anche del prestito di Miangue dall’Inter. Per giugno prosegue lo sprint per bloccare Bisoli (Brescia), in attacco si valuta Avenatti (Ternana), che però potrebbe andare a scadenza e poi scegliere un nuovo club in estate.