Cagliari all’assalto di Miangue. Si stringe pure per Bisoli

Il Cagliari vuole accelerare sul mercato e prova a chiudere per Bisoli (Brescia, c’è anche il Genoa) per l’estate, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. A centrocampo per gennaio invece l’obiettivo è El Kaddouri che nel Napoli è chiuso dalla concorrenza. Non tramonta l’idea di ingaggiare Miangue (Inter) per la retroguardia, verranno approfonditi i contatti già in giornata.