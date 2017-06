Cagliari: Andreolli o Goldaniga. Inserimento su Mandragora

Il Cagliari continua il forcing sul mercato per rinforzare la difesa. L’obiettivo principale è Edoardo Goldaniga del Palermo, già due campionati di A alle spalle a 23 anni, attenzione anche a Andreolli se non dovesse rinnovare con l’Inter e al profilo di Antei del Sassuolo. Per quanto riguarda gli esterni, invece, oltre all’arrivo probabile di Regini dalla Sampdoria, da registrare l’attenzione verso Letizia del Carpi (su cui c’è anche il Genoa in agguato). Le trattative dei sardi non si fermano qui: per il centrocampo il direttore sportivo Giovanni Rossi si è inserito nella corsa a Mandragora della Juve (cercato da Verona e Genoa), senza dimenticare un pallino come il trequartista Bandinelli del Latina. Ieri ha firmato, infine, il rinnovo Marco Capuano fino al 2019.