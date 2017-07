Il Cagliari aspetta domani il sì di Andreolli (ex Inter), le alternative sono Zukanovic (Roma) e Romagna (Juve). Intanto Rastelli chiosa su Cassano, che la società sta valutando: «Sulle sue qualità c’è poco da dire, ma davanti abbiamo grande potenziale e siamo pieni in ogni settore. Andreolli è il profilo giusto per sostituire Bruno Alves».