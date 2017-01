Lunedì sono previste visite mediche per la coppia Storari (diretto al Milan) e Gabriel che approderà in prestito a Cagliari. Per la mediana Giulini ha dato il suo ok per Cigarini (Sampdoria, c’è anche il Sassuolo). Invece Miangue dell’Inter, su cui ci sono anche la Sampdoria e club di Championship, è un’idea per la difesa, dopo il no di Yao, che piace al Palermo.