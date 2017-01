Cagliari, duello con il Palermo per Yao mentre si insiste per Miangue. Scambio Storari-Gabriel in chiusura

Il Cagliari è la squadra più attiva nelle trattative di fine settimana. Per la difesa fumata grigia per l’interista Yao, sul quale c’è anche il Palermo, con i rossoblù che rimangono però in pole. Continua intanto anche il pressing sull’altro nerazzurro Miangue mentre in mezzo al campo piace sempre Cigarini della Samp, giocatore che interessa anche al Sassuolo. Infine praticamente fatto lo scambio Storari-Gabriel con il Milan.