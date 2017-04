Cagliari, il canterano Deiola in rampa di lancio. E il contratto…

L’ultima nota lieta della positiva stagione del Cagliari, che ha raggiunto la salvezza con largo anticipo, si chiama Alessandro Deiola. Il centrocampista classe 1995 è rientrato alla base a gennaio dopo una prima parte di stagione vissuta allo Spezia in Serie B. Un ritorno anticipato sulla falsa riga di quando operato dall’Atalanta nella scorsa stagione con Gagliardini e che sta già dando i suoi frutti. Titolare contro il Chievo, Deiola ha impressionato per visone di gioco e corsa in mezzo al campo. Nel finale di stagione il calciatore sardo punta a guadagnarsi i galloni da titolare per la prossima stagione. Con Barella compone un tandem in mediana made in Sardegna che rappresenta presente e soprattutto futuro del Cagliari, al quale è legato sino al 2020. Possibile però nei prossimi mesi un allungamento con adeguamento dell’ingaggio visto che con 48mila euro annuì rappresenta uno dei giocatori meno pagati dell’intera Serie A. Giulini si coccola il centrocampista fatto in casa: Deiola è in rampa di lancio…