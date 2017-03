Cagliari, il Giappone chiama Ibarbo: trattativa con il Sagan Tosu

Iniziare la stagione in Grecia e terminarla in Giappone, senza dimenticare di fare anche tappa in Italia. L’annata da giramondo di Victor Ibarbo continua e presto il colombiano potrebbe finire a giocare sull’isola nipponica. Tornato a gennaio dal prestito al Panathinaikos, l’attaccante ex Roma è già pronto a fare le valige e salutare nuovamente Cagliari dopo pochi mesi per tentare un’esperienza in Giappone. Il Sagan Tosu, club militante nella J1 League, è il club interessato a Ibarbo e la trattativa con i rossoblù sembra essere già in fase avanzata.