Cagliari, la nuova pista è Orsolini. Casting difesa

Il Cagliari continua le manovre per rinforzarsi. La prossima settimana è atteso il rinnovo di contratto di Borriello fino al 2019 (c’era la Fiorentina). Giuliani punta ora con forza su Orsolini (talento della Juve esploso ad Ascoli su cui ci sono anche Bologna e Verona). I sardi hanno chiesto informazioni ai bianconeri anche su Cassata, Romagna e Vitale, operazioni che potrebbero proseguire con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Goldaniga (Palermo) e Antei (Sassuolo) sono i nomi preferiti per la difesa. Piace Bandinelli (Latina) per la trequarti.