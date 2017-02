Cagliari, magic moment per Borriello: oltre alla scommessa vinta con Vieri scatta anche il rinnovo

Marco Borriello sull’isola sta vivendo una seconda giovinezza. 11 reti in campionato che griffare la salvezza conquistata con largo anticipo dai rossoblu. 15 le segnature stagioni se si considera anche la Coppa Italia. Traguardo centrato per l’ex Milan e Roma: il suo amico Bobo Vieri sarà costretto a pagare le prossime vacanze estive tra Ibiza e Formentera del numero 22 cagliaritano. Appena sarà matematica la permanenza in Serie A per Borriello scatterà anche il rinnovo automatico per un’altra stagione del contratto attualmente in scadenza a giugno.