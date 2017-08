Cagliari: Matri per l’attacco. E’ fatta per Van der Wiel

Il Cagliari prosegue con il casting punta per il dopo Borriello. Il club di Giulini segue Djordjevic (Lazio) e ha già parlato con il suo agente, si sogna pure Pavoletti (Napoli). Nelle ultime ore è spuntato il nome di Matri (Sassuolo), che potrebbe superare le altre candidature. Infine è stato offerto anche Carrillo (Monaco), visto che per Zaza del Valencia la trattativa è difficilissima. Per il reparto arretrato è fatta per il terzino Van der Wiel in prestito dal Fenerbahçe (1 milione subito più 1 per il riscatto).