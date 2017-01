Il Cagliari è al lavoro per completare l’organico nel mercato di gennaio. Per la porta i rossoblù restano in pressing per il brasiliano Gabriel del Milan; mentre come terzino sinistro piace Senna Miangue dell’Inter: possibile il prestito. In avanti invece l’uruguayano Felipe Avenatti è il nome caldo per sostituire l’infortunato Federico Melchiorri.