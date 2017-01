Cagliari, stretta finale per Miangue. Corsa a due con la Samp per Bisoli mentre per la difesa piace Letizia

Il Cagliari stringe i tempi per arrivare al prestito del terzino mancino dell’Inter Senna Miangue. Dopo i colloqui tra l’agente del giocatore e il d.s. dei sardi Stefano Capozzucca durante la settimana, ieri c’è stato un nuovo incontro tra club in Lega Calcio direttamente col presidente rossoblù Tommaso Giulini per avvicinarsi alla fumata bianca. Il classe ‘97 belga è l’obiettivo dichiarato per la fascia mancina e già l’inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per la definizione (il giocatore intanto ha detto no alle avance da Belgio e Olanda). L’Inter non ha ancora ceduto esterni ed è pronta a dare il via libera al giovane per farlo crescere e vederlo giocare in A. Da chiarire se ci sarà un riscatto e controriscatto per il club di Corso Vittorio Emanuele.

Ma il nuovo Cagliari non si ferma e continua la caccia a giovani di qualità: nel mirino è finito infatti il figlio d’arte Dimitri Bisoli (figlio del tecnico Pierpaolo che ha allenato i rossoblù). L’obiettivo è bloccare il giocatore del Brescia per l’estate e al momento il club di Rastelli si trova avanti sulla Sampdoria nella corsa al centrocampista appena ventiduenne. Per gennaio la dirigenza sarda cerca invece una punta e un centrale difensivo che possano far parte anche del progetto futuro. Non vuole soluzioni per sei mesi. È stato proposto il difensore Heurtaux, in uscita dall’Udinese (che potrebbe, però, finire al Lorient). C’è un interesse per l’esterno del Carpi Letizia che il tecnico dei sardi Rastelli stima molto (un affare che si potrebbe chiudere più per l’estate). In attacco non tramonta la pista che porta all’uruguaiano della Ternana Felipe Avenatti, da sempre nel mirino dei rossoblù. Una trattativa difficile visto che la punta potrebbe decidere di andare in scadenza a Terni e ha anche offerte dalla Liga spagnola.