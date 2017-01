Cagliari, visite e firma per Miangue. Per Bisoli è sfida con la Lanterna

Oggi sono attese visite mediche e firma del giovane terzino Senna Miangue dell’Inter, che si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Intanto Deiola rientra dallo Spezia (sarà ufficiale con l’approdo in Liguria di Djokovic). Per Bisoli del Brescia c’è da battere la concorrenza di Genoa e Sampdoria. Felipe Avenatti della Ternata resta un’idea per giugno, ma c’è pure il Bari.