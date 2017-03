Dall’Inghilterra: attento Cagliari, al Liverpool piace Barella

Il Liverpool ha messo gli occhi su Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dal “Daily Express”, Jurgen Klopp avrebbe inviato degli emissari al Franchi lo scorso weekend per visionare il centrocampista classe ’97 durante l’ultimo match tra Fiorentina e Cagliari, vinto per 1-0 dai Viola di Paulo Sousa. Il tecnico tedesco parrebbe infatti essere stato stregato dall’ottima annata del talento italiano e il suo desiderio sarebbe quello di portarlo in Premier League per aggiungere un elemento giovane ma di qualità ai suoi Reds.