Giulini pensa in grande: il Cagliari sogna Sirigu e sorpassa tutti per Cigarini

Il Cagliari pensa i grande e sogna Sirigu per la porta dovesse saltare lo scambio Storari-Gabriel col Milan. Il presidente Giulini ha chiesto alla Sampdoria Cigarini in prestito per la mediana e si mette in pole pistone nella corsa all’ex Atalanta. Su di lui ci sono infatti Udinese (lo vuole Delneri, ma i Pozzi tentennano) e il Sassuolo che non si fermano a Aquilani in mezzo al campo. Ma i sardi sono a avanti. Ora palla a Ferrero.