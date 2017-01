Il Cagliari vuole anticipare tutti per Bisoli. Obiettivi Letizia-El Kaddouri

Il Cagliari accoglie Gabriel (Milan) per la porta ma il mercato del club sardo on si ferma al numero uno arrivato da Milano. Giuliani pensa all’estate e si muove per Bisoli (Brescia), su cui però c’è la concorrenza agguerrita del Genoa. Piace anche Letizia del Carpi per la fascia dopo il no dell’interista Yao, oltre a El Kaddouri (Napoli, c’è pure l’Empoli) per la mediana.