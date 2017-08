Lavori in corso: a Cagliari Matri supera Pavoletti. Il bomber…

Il Cagliari è alla ricerca di un bomber per rimpiazzare Borriello, finito alla Spal, e regalare gol a Rastelli. Il preferito di giuliani era Pavoletti del Napoli. L’operazione però non è facile per via dei costi dello stipendio dell’attaccante azzurro, su cui De Laurentiis non fa sconti. Si porterà con un prestito secco. Ma l’affare è in salita.

OUTSIDER Da outsider a favorito. Questa la strada di Matri, che è corteggiato anche dal Benevento. Il Cagliari prova a riportarlo casa e aspetta l’ok del Sassuolo alla cessione. L’ex Milan ha costi più contenuti e con l’ok da Squinzi l’affare si può sviluppare in breve tempo. Piacciono anche Djordjevic della Lazio (c’è già l’ok del giocatore) e Carrillo del Monaco, che non è tra preferiti per la scarsa conoscenza del nostro calcio. Già tramontata, forse, la pista Zaza (Valencia).