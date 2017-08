Lavori in corso: Cagliari, continua il toto-attaccanti con Pavoletti sogno proibito

Continua la ricerca di una punta da parte del Cagliari. Salutato Borriello, i sardi sono alla disperata ricerca di un nuovo bomber che possa permettere ai rossoblù di fare il salto di qualità. Diverse le ipotesi, sia italiane che estere, con la chiusura del mercato che è ormai alle porte.

DIFESA: Sistemati gli ultimi cavilli e ultimata la trattativa con il Fenerbahçe, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’acquisto di Van der Wiel, giocatore di grande esperienza.

ATTACCO: Toto-attaccanti. Pavoletti resta la prima scelta in casa Cagliari ma al momento la trattativa appare molto complicata. Il Napoli chiede 2,5 milioni per il prestito del giocatore ma il vero scoglio da superare è quello legato all’ingaggio dell’ex Genoa. Il giocatore ha poi già un accordo di massima col Sassuolo, società nella quale vorrebbe tornare, e ciò complica ancora di più un suo possibile approdo in Sardegna. Come alternative il Cagliari ha sondato la piste estere che portano all’attaccante del Chelsea Remy (il quale preferisce però la Premier) e alla punta del Newcastle Mitrovic, giocatore per il quale i rossoblù attendono notizie dal club inglese. Per quanto riguarda il mercato italiano, sono stati sondati il laziale Djordjevic e il veronese Pazzini, con l’Hellas che non sembra però intenzionato a lasciar partire il proprio bomber. Il nome nuovo è invece quello di Maxi Lopez, ai saluti con il Torino. Per quanto riguarda il mercato in uscita, secco no dei sardi alla cessione di Cop, richiesto dal Granada.