Lavori in corso: Cagliari, per il dopo Borriello Djordjevic o il sogno Zaza

Il campionato di Serie A è ai nastri di partenza ma il mercato non dorme mai e così il Cagliari, che affronterà la Juventus a Torino, è a caccia del sostituto di Borriello. Il calciatore ha comunicato alla società sarda di voler cambiare aria prima di essere escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari. Ora Borriello è vicino alla Spal con cui sembra raggiunto l’accordo per un anno di contratto con opzione per il secondo. L’attaccante, così come Higuain ha messo a segno 95 reti in Serie A e andrà a caccia del gol numero 100 in questa stagione. In pole position per sostituirlo nelle idee della dirigenza del Cagliari c’è Djordjevic della Lazio, mentre il sogno resta Zaza del Valencia. Con loro in lizza ci sono anche Matri del Sassuolo su cui si è mosso il Benevento e Pavoletti del Napoli.