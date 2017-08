Mercato terzini: nel mirino Lazaar, Antonelli, Laurini e Peluso

Il Genoa è alla ricerca di un terzino vista l’imminente partenza di Laxalt. Lazaar del Newcastle sembra essere l’indiziato numero uno per sostituire l’uruguaiano, l’alternativa è Ansaldi ma per quest’ultimo il Genoa dovrà battere la concorrenza dell’Atalanta. A quest’ultima è stato accostato il profilo di Antonelli (Milan), vecchio pupillo di Gasperini.

Movimenti sulle fasce anche per Sampdoria, Cagliari e Sassuolo: i blucerchiati si assicurano Laurini (Empoli) in prestito con obbligo di riscatto, e Pedro Pereira (Benfica). Su quest’ultimo c’è anche l’Udinese che tiene comunque vive le piste Zampano (Pescara) e Petryk (Penarol). Il Cagliari pensa a Peluso, con il Sassuolo che potrebbe dare il via libera alla cessione dopo l’approdo in neroverde di Rogerio dalla Juventus.