Dopo soli sei mesi si è conclusa l’esperienza al Panathinaikos di Víctor Ibarbo. Il poliedrico attaccante colombiano si era trasferito in Grecia a luglio ma, dopo essere sceso in campo solo in 8 occasioni, d’accordo con la società ha deciso di ritornare anticipatamente in Sardegna. Il ventiseienne spera adesso di trovare spazio nella formazione di Rastelli.