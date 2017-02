Nuova avventura per il centrocampista Carlos Carmona, fresco di risoluzione con l’Atalanta. Il metronomo cileno sbarca in MLS: pochi minuti fa la firma con la franchigia degli Atlanta allenati dall’ex commissario tecnico della nazionale argentina El Tata Gerardo Martino. Carmona nelle settimane ha detto no a Pescara, Genoa e Apoel Nicosia.