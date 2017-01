Adriano, “L’Imperatore”, è tornato e il Boavista lo aspetta

Adriano Leite Ribeiro, noto semplicemente come Adriano, si sente ancora un calciatore ed ha ancora voglia di far esplodere in porta il suo sinistro magico. Dal 28 maggio 2016, l’ex attaccante dell’Inter è senza squadra dopo l’infelice esperienza al Miami United ma ha ancora numerosi estimatori nel mondo del pallone. A “Globoesporte” Joao Paulo Magalhaes, responsabile della prima squadra del Boavista, ha dichiarato: “Per lui le porte sono sempre aperte. Si potrebbe allenare vicino a casa, se vuole tornare, noi lo aspettiamo”. Nonostante i 34 anni e il fisico un po’ appesantito abbiamo tutti voglia di vedere ancora il sorriso sincero e qualche sprazzo di classe di uno dei talenti più incompiuti della storia del calcio.