AlvarOracolo dell’amico Zaza. La doppietta di Simone nel segno di Morata

D’ora in poi chiamatelo pure Alvaro “l’indovino” Morata. Perché? Perché il fenomeno spagnolo oltre alle doti calcistiche sembra avere anche attitudini… mistiche. Nella giornata odierna il Valencia di Simone Zaza ha battuto con un comodo 3-1 i padroni di casa del Granada, conquistando tre punti importanti. Vittoria propiziata dalla doppietta in due minuti dell’attaccante italiano che tra il 19esimo e il 21esimo del primo tempo ha infilato una via l’altra le reti del doppio vantaggio valenciano. Avverando la ‘profezia’ del suo collega e amico spagnolo, che in una conversazione su Whatsapp aveva predetto la doppia segnatura dell’ex numero 7 bianconero. Lo screenshot del botta e risposta tra i due, postato sul profilo Instagram del centravanti Blancos, sta impazzando sui social. L’Oracolo Morata dispensa previsioni, Simone Zaza le realizza. Nel segno di un’amicizia nata sotto una buona stella (la terza bianconera…).