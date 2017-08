Ameth Lo lascia il Milan e va alla Lazio che lo gira al Naxxar

Tre maglie in poche ore: è il giro effettuato dal giovane difensore Ameth Lo, che ha lasciato il Milan per accasarsi alla Lazio in mattinata. Tempo di acclimatarsi al clima della capitale ed è arrivato un nuovo trasferimento, a titolo definitivo: il promettente centrale ha firmato infatti un biennale con l’ambiziosa società maltese del Naxxar del presidente Fabrizio Giglio. Operazione curata dall’agente Carlo Ceccotti.