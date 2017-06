Ancelotti bussa a casa del Cholo. Bayern pronto a tutto per Carrasco

Ancelotti bussa a casa del Cholo Simeone, mosso dal desiderio di stappare all’Atletico Madrid uno dei suoi gioielli più preziosi. Secondo quanto raccontato dall'”Equipe”, la pista che porterebbe Alexis Sanchez al Bayern Monaco si sarebbe raffreddata e per questo motivo i bavaresi avrebbero messo nel mirino Yannick Carrasco, attaccante belga capace di ricoprire il ruolo d’esterno d’attacco con grande maestria. I campioni di Germania sarebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni di euro per convincere l’Atletico, una somma importante per un giocatore che si era già fatto conoscere ai tempi del Monaco ma che a Madrid negli ultimi anni è riuscito ad affermarsi come uno dei leader della formazione allenata da Simeone. Bloccato mel mercato in entrata dalla decisione della Fifa, difficilmente l’Atletico sceglierà di privarsi a cuor leggero di un giocatore come Carrasco ma i 50 milioni di motivi che il Bayern starebbe per mettere nero su bianco potrebbero essere più che sufficienti per permettere al giocatore di acquistare il primo volo disponibile, destinazione Monaco di Baviera.