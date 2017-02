Azpilicueta spegne le voci intorno a Diego Costa: “Se sta imparando il cinese? Macché, al massimo lo spagnolo”

Diego Costa e la Cina: il matrimonio acclamato da tempo che potrebbe, a detta di molti, concretizzarsi a giugno. Eppure c’è chi è vicino all’attaccante e lo conosce bene da poter dire che le voci riguardo a delle presunte lezioni di cinese siano infondate. La persona in questione è Azpilicueta che, in un’intervista a Cadena Ser, ha parlato della situazione creatasi intorno al compagno di club e di Nazionale: “Son solo rumours e nulla più. Diego non sta imparando il cinese, sta imparando lo spagnolo! Vuole vincere la Premier League con noi e non lo vedo studiare il cinese. Spero resti con noi a lungo. Sta dando moltissimo alla squadra e non solo in termini di gol. Crea giocate, è un punto di riferimento per noi”. Interrogato poi sulle tentazioni indotte dalla Super League il difensore ha risposto così: “E’ un nuovo mercato e molti giocatori hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura. Ognuno di loro ha situazioni personali nei rispettivi club, la decisione è loro”.