Barça, Luis Enrique shock: “Lascio a fine stagione”

Il suo Barcellona ha appena battuto lo Sprorting Gijon per 6-1 balzando momentaneamente in testa alla classifica della Liga (in attesa di Real Madrid-Las Palmas) ma a fare notizia è la dichiarazione shock di Luis Enrique. Lo spagnolo nella conferenza stampa post partita ha infatti annunciato il sul futuro divorzio dai Blaugrana, specificando che la prossima stagione non sarà più l’allenatore del Barcellona: “ho bisogno di riposo. Lascio il Barcça dopo tre anni indimenticabili”. Niente rinnovo dunque per il tecnico ex Roma che dopo la pesante sconfitta patita in Champions League per mano del Psg (4-0) era finito nel mirino delle critiche. In Spagna danno Sanpaoli (Siviglia) come favorito per la successione di Luis Enrique mentre in Inghilterra credono da tempo che il Barça sia pronto a riportare in Catalogna Koeman (Everton). Anche tanti altri nomi in lizza…