Nuova pretendente per Martin Caceres: si tratta del Barcellona, club con il quale il centrale uruguaiano aveva già militato a inizio carriera. Dopo l’infortunio di Vidal i blaugrana potrebbero pescare dal mercato degli svincolati per puntellare la retroguardia come svelato dal Mundo Deportivo. Dopo il no al Milan possibile ritorno al passato per il difensore ex Juventus…