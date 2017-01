Bari, irrompe il Genk su Micai

Alessandro Micai al centro del mercato. Il portiere del Bari si sta imponendo come uno degli estremi difensori emergenti del calcio italiano e in giornata é fissato l’incontro per il suo rinnovo di contratto con i pugliesi sino al 2020. Nelle ultime ore, però, sul giovane portiere è piombato il Genk, formazione belga che milita in Europa League. Un interesse forte che potrebbe portare nelle prossime ore a un’offerta ufficiale per rilevare subito il cartellino del portiere biancorosso.