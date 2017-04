Blaugrana sotto copertura o amante del calcio? Leo Messi fa esultare anche un tifoso madridista e il web si scatena

“Non andrebbe più fatto entrare al Bernabeu, è palesemente un tifoso del Barcellona sotto copertura”, “Ecco la bellezza del calcio, è solamente un amante dello sport”. Ieri sera Lionel Messi è stato l’indiscusso dominatore del Clasico di Spagna, mettendo a segno due reti capolavoro e permettendo al suo Barcellona di agganciare il Real Madrid in cima alla classifica della Liga (il Real deve però recuperare una gara, ndr). All’ultima azione disponibile, la Pulga ha trafitto un Keylor Navas in serata di grazia con la rete del definitivo 3-2, ammutolendo il Bernabeu e facendo esultare migliaia di tifosi Blaugrana ritrovatisi a qualche chilometro di distanza, al Camp Nou, per assistere al match dal maxi schermo dello stadio. Ad esultare però non sono stati solamente i catalani ma anche un tifoso madridista, che al Bernabeu era presente e che al gol decisivo di Messi ha alzato le braccia al cielo come per celebrare la splendida rete dell’argentino. Si avete capito bene, un ragazzo con la maglia del Real indosso che al Bernabeu esulta al gol di Messi che mette in ginocchio i Blancos. Follia per alcuni, immensa bellezza per altri. La foto del tifoso in festa ha fatto subito il giro del web, spingendo molti utenti social a dire la loro. C’è chi ha gridato allo scandalo, accusando il tifoso con la camiseta blanca indosso di essere un tifoso Blaugrana sotto copertura. Alcuni supporters madridisti hanno addirittura chiesto che il tifoso non venga più ammesso allo stadio mentre altri hanno visto in questo gesto solamente la felicità per aver assistito a un pezzo di storia del calcio e per aver ammirato con i propri occhi l’immensa classe di Lionel Messi. Real-Barcellona è anche questo, ecco la grande bellezza del Clasico.

Real Madrid fan celebrating Messi's goal ❤️❤️ pic.twitter.com/tiOJxISJgT — Leo Messi (@messi10stats) April 23, 2017