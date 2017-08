Il Siviglia fa sul serio per Adam Masina. Il terzino sinistro ha rifiutato il rinnovo del contratto sino al 2021 e spinge per accasarsi nella Liga. Gli andalusi hanno offerto 7 milioni al Bologna e un quinquennale al giocatore. I rossoblu per ora non hanno ancora accettato e chiedono circa 10 milioni per il proprio gioiellino.