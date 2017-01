Bologna ti ricordi Gaston Ramirez? Il Leicester di Ranieri è ormai a un passo…

60 partite e 15 gol per conquistare una città. A Bologna Gaston Ramirez era considerato uno degli uomini di maggior talento presenti nella rosa, con un radioso avvenire tutto da scrivere. Dopo due annate in Serie A giocate ad ottimi livelli nel 2012 l’uruguagio ha deciso però di tentare l’esperienza inglese, acquistato dal Southampton per 15 milioni, e dall’Inghilterra non è più tornato. Prestito all’Hull City, ritorno al Southampton e successivo trasferimento al Middlesbrough nel corso dell’estate 2016. Queste le tappe inglesi del classe ’90 natio di Fray Bentos che in questi giorni è vicino alla cessione al Leicester di Ranieri. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva, con il tecnico italiano che è pronto ad abbracciare un giocatore che potrà portare molta qualità nelle sue Foxes e dare una mano importante nel prosieguo della favola chiamata Champions League.