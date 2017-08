Dal Brasile: Arsenal e club italiani su Lucas

Dopo l’arrivo di Neymar è tempo di cessioni in casa PSG. Il primo indiziato a partire sarebbe Lucas Moura, esterno offensivo brasiliano. Stando alle ultime indiscrezioni di “UOL Esporte” il giocatore sarebbe nel mirino dell’Arsenal, che aveva mostrato in precedenza interesse per lui con un’offerta inferiore ai 30 milioni. Sul numero 7 dei parigini ci sarebbero anche diversi club italiani.