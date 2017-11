Dal Brasile: lo scontento Gabigol piace a quattro squadre

Secondo quanto riferito da “UOL Esporte” ci sarebbero quattro formazioni brasiliane per l’ormai scontento Gabigol, in rotta di collisione anche con il Benfica. La parentesi sfortunata dell’attaccante continua ed un suo ritorno in patria starebbe cominciando a prendere forma. Cruzeiro, Flamengo, Santos e San Paolo osserverebbero la situazione, ma l’ostacolo per questi club sarebbe l’ingaggio troppo dispendioso del centravanti delle aquile. Uno degli agenti del giocatore, Junior Pedroso, sembrerebbe essere già giunto in Europa per definire la questione portoghese e per trovare con l’Inter una soluzione per il pagamento dello stipendio con il nuovo club.