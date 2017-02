Cannavaro: “Il Dortmund ci ha detto no per Aubameyang”. E su Kalinic…

Fabio Cannavaro, tecnico-manager del Tianjin Quanjian, continua la caccia a un attaccante. L’ex difensore del Real Madrid ha fatto il punto della situazione a Tianjin Tv: “Abbiamo parlato con Rooney, ma è stata solo una chiacchierata. Non è adatto al nostro stile di gioco. Aubameyang? Purtroppo la nostra offerta è stata rifiutata dal Borussia Dortmund, spiegandoci che era importante per la Champions League. Il nostro obiettivo principale è ancora Kalinic, ma è molto difficile per la Fiorentina lasciarlo partire ora”.