Cantona: “Pastore gran giocatore, Psg piccolo club”. I francesi rispondono via social

Nel corso di un’intervista per il canale YouTube “FullTimeDevils”, Eric Cantona si è lasciato andare a qualche dichiarazione su Pastore e sulla sua gestione al Paris Saint-Germain. Alla domanda: “Chi vorresti vedere indossare la tua maglia numero 7 del Manchester United?”, l’ex attaccante dei Diavoli Rossi ha risposto: ” Amo Pastore. é un giocatore che ogni volta che tocca palla ti sorprende. Vede passaggi per i compagni che nessuno vede in quel momento. Gioca in una grande Nazionale come l’Argentina ma non nel Psg che è un piccolo club. Però hanno molti soldi, quindi forse non sono una società storica ma sono un grande club (dichiarazione accompagnata da un sorriso ironico; ndr). Incassata l’accusa da parte di King Eric, famoso in patria per le sue dichiarazioni sempre pungenti, il Psg ha affidato ai social la propria risposta, con un tweet che ricorda una delle frasi più celebri dell’ex attaccante di Marsiglia: “Quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che delle sardine stanno per essere gettate in mare” (frase pronunciata da Cantona nella conferenza stampa indetta dopo essere stato squalificato per 9 mesi dalla FA per un calcio a un tifoso del Crystal Palace ai tempi dello United; ndr).