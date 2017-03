Dalla Francia: Cavani piace ad Atletico Madrid e Chelsea

Dopo la partenza estiva di Zlatan Ibrahimovic, Cavani si è caricato sulle spalle l’attacco del Paris Saint-Germain. A suon di gol e prestazioni eccellenti, l’uruguaiano sta tenendo a galla la squadra campione di Francia che però, nonostante la sua rete, non ha evitato l’eliminazione dalla Champions League dopo un vantaggio di 4-0 nella partita d’andata. In seguito a questa cocente sconfitta – secondo quanto riportato da TeleFoot – all’interno dell’ambiente parigino qualcosa si sarebbe incrinato tanto che alcuni giocatori starebbero valutando il proprio futuro lontano dalla Tour Eiffel. In questo scenario potrebbero inserirsi Chelsea e Atletico Madrid, da tempo interessate all’ex Napoli e Palermo, nella speranza di convincerlo a lasciare la capitale francese per giocare con loro. Il PSG rischia di perdere i suoi pezzi da 90?