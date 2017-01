Chelsea, Arsenal, Barça e United sul “nuovo Neymar”: ecco il sedicenne Vinicius Junior del Flamengo

Un nuovo fenomeno rimbalza dal Brasile dopo Gabigol, Gerson e Gabriel Jesus: stavolta è il turno di Vinicius Junior. Sedici anni, classe 2000, punta centrale che può all’occorrenza giocare in tutti i lati dell’attacco, con la maglia rossonera del Flamengo sta incantando nei campionati giovanili e già fioccano i complimenti per questo ragazzino, ritenuto da molti addetti ai lavori come il “nuovo Neymar”. Molto dotato tecnicamente, tanto da essere già completo per molti, ha sul contratto una clausola da circa 30 milioni di euro. Una cifra enorme per un giocatore non ancora maggiorenne, senza esperienza tra i grandi. Eppure questo è bastato a catalizzare gli occhi di mezza Europa su di lui: secondo il “The Sun” Arsenal, Chelsea e Barcellona lo seguono da vicinissimo, ma è lo United ad aver mostrato il maggiore interesse. Per l'”Indipendent”, la squadra di Mourinho sarebbe disposta addirittura a pagare la clausola immediatamente, per bloccare quello che può diventare il nuovo crack del calcio mondiale.