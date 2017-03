Chelsea, è Koulibaly il sostituto di Terry. Conte in estate proverà nuovamente l’assalto per il centrale del Napoli

Dall’Inghilterra il tabloid “The Sun” rivela i piani di Antonio Conte per la prossima stagione. Il suo Chelsea infatti dovrà con molta probabilità fare a meno di John Terry, storico capitano dei blues, e avrebbe individuato come suo sostituto il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Già in estate la compagine londinese aveva offerto 58 milioni di sterline al Napoli, cifra però ritenuta inadeguata da De Laurentiis. Nonostante ciò Conte non si è ancora arreso ed in estate…