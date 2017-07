Tutto fatto. Alvaro Morata é il nuovo centravanti del Chelsea. Operazione da 80 milioni di euro con il Real Madrid, mentre per la punta ex Juventus contratto quinquennale da 10 milioni netti a stagione più bonus. E Conte, che aveva voluto in bianconero lo spagnolo senza poterlo poi allenare, trova il goleador per puntare alla Champions…