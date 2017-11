Cina, Paulo Sousa nuovo tecnico del Tianjin. Cannavaro verso il Guangzhou

Paulo Sousa è il nuovo allenatore del Tianjin Quanjian, come annunciato dallo stesso club cinese tramite il proprio sito internet ufficiale. L’ex tecnico della Fiorentina ha firmato un quinquennale, prendendo il posto di Fabio Cannavaro, sempre più vicino a un ritorno al Guangzhou Evergrande. Cannavaro lascia il Tianjin dopo averlo portato alla promozione in Chinese Super League lo scorso anno e alla qualificazione alla Champions League asiatica nella stagione appena conclusa (il Tianjin ha conquistato il terzo posto in campionato, ndr).