Clamorose indiscrezioni iberiche, il Real Madrid vuole Wenger ma non come allenatore

Secondo “AS” il presidente dei “blancos” Florentino Perez vorrebbe convincere Arsene Wenger a trasferirsi a Madrid per ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Il sessantasettenne, attuale tecnico dell’Arsenal, sarebbe molto stimato dal patron del Real Madrid per la sua capacità di scovare giovani talenti in giro per il mondo e pertanto vorrebbe averlo nel suo staff per far crescere ulteriormente il blasone del club.