Colpaccio Spartak Mosca, accordo triennale con Yaya Toure. L’agente conferma: “Sarà il giocatore più pagato della storia del calcio russo”

Yaya Toure non rinnoverà il suo contratto col Manchester City. In un’intervista rilasciata ai colleghi di Championat.com, Dmitrij Seljuk, agente del fuoriclasse ivoriano, ha infatti confermato il trasferimento: “Abbiamo raggiunto un accordo con la dirigenza dello Spartak. Touré arriverà a Mosca a parametro zero nel mese di luglio. Per lui è pronto un contratto triennale”. Massimo Carrera, attuale tecnico del club ed ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi della Juventus, vedrà quindi aggiungersi alla sua scacchiera una pedina fondamentale che potrebbe semplificare non poco il suo lavoro. L’italianissima squadra allenata dall’ex bianconero, che ha nello staff collaboratori come Gianluca Riommi e Diego Mantovani, vanta la presenza in rosa di Salvatore Bocchetti, difensore napoletano ex Frosinone e Genoa che ha vissuto anche una parentesi al Milan in prestito proprio dallo Spartak. Attualmente prima in campionato potrebbe, con l’innesto di un giocatore di caratura internazionale come Toure, centrare grandi obiettivi come la qualificazione alla Champions League e laurearsi campione di Russia. Il giocatore ivoriano verrà coperto d’oro per giocare a Mosca, come affermato dallo stesso procuratore: “Yaya sarà il giocatore più pagato della storia del calcio russo”. Non è la Cina ma poco ci manca…

Stefano F. Brambilla