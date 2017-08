Colpo del Tottenham in difesa. Il club londinese è ad un passo da ingaggiare il difensore colombiano Davinson Sanchez di proprietà dell’Ajax. Affare ormai definito, si chiude per una cifra che sfiora i 40 milioni di euro. Il giocatore era stato lungamente seguito dall’Inter. Ora avventura in Premier e contratto di 5 anni per il nazionale colombiano.