Colpo di scena dall’Inghilterra: il Nizza di Balo si inserisce nella telenovela Payet

Sta diventando una vera e propria telenovela, ora una nuova pagina arricchisce la vicenda Payet. Il francese è un separato in casa con il West Ham; la squadra londinese sta contrattando da settimane con il Marsiglia per accontentare le richieste del giocatore, ma non vuole minimamente abbassare le sue pretese. Così, visto l’empasse della trattativa con il Marsiglia, una nuova squadra potrebbe inserirsi nella corsa: il Nizza. Secondo il “Mirror” la squadra francese, che è ai vertici di questa Ligue 1, potrebbe essere la mossa del West Ham per accontentare la volontà del giocatore, senza perderne il valore del cartellino. Payet potrebbe infatti approdare in Costa Azzurra con la formula del prestito, giocando questi sei mesi al fianco di Mario Balotelli alla ricerca della vittoria del campionato.