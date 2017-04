Colpo Zhang per…lo Jiangsu Suning. Piace Douglas Costa e l’amico Texeira potrebbe facilitare il trasferimento

Secondo quanto riportato da “ChineseSuperLeague.uk”, il presidente nerazzurro Zhang sarebbe pronto a mettere a segno un super colpo estivo. Non si tratterebbe però si un acquisto in casa Inter bensì in casa Jiangsu Suning, altro club di cui la famiglia Zhang è proprietaria. L’oggetto del desiderio sarebbe il brasiliano Douglas Costa, il quale sembra in rottura con il Bayern Monaco e che quindi in estate potrebbe lasciare clamorosamente la Bundesliga. L’ex Shakhtar Donetsk piace molto anche a Juventus e Tottenham ma sembrerebbe che Zhang abbia un importante asso nella manica. L’esterno dello Jiangsu Alex Texeira, ex compagno di Costa ai tempi dello Shakhtar, sarebbe infatti rimasto in contatto con la stella brasiliana, al quale starebbe spiegando la sua esperienza cinese per convincerlo a raggiungerlo nel club di Nanchino.